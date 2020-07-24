Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Cuma namazı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri camide yerini alırken, Ayasofya'nın minaresinden sela sesleri yükseldi. Cami minaresindeki müezzinin sela okuduğu o tarihi anlar ise vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:32
Kaynak: İHA
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