Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:44

Kaynak: AA

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri