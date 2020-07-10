Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasını sağlayan kararı imzaladı.

Sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" ifadeleri ile paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24.11.1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10'uncu Dairesinin 02.07.2020 tarihli ve E: 2016/16015, K: 2020/2595 sayılı kararı ile iptal edildiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22.06.1965 tarihli ve 663 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

(Derya Yetim/İHA)