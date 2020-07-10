Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese kapıları sonuna kadar açık olacaktır" - ANKARA
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11.07.2020 03:41:04. #1.13#
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