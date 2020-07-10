Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese kapıları sonuna kadar açık olacaktır" - ANKARA