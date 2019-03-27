Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı Aslına Rücu Ettiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı Aslına Rücu Ettiririz

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:00 Kaynak: Youtube

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Genel
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