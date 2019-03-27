Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı Aslına Rücu Ettiririz
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:00 Kaynak: Youtube
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