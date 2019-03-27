Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı Aslına Rücu Ettiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz." dedi.

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