Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı Müzeden İsim Olarak Camiye Çevireceğiz'
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere iki gün kala AK Parti'nin İstanbul'daki mitinglerinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:56 Kaynak: Youtube
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