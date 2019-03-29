Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı Müzeden İsim Olarak Camiye Çevireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı Müzeden İsim Olarak Camiye Çevireceğiz'

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere iki gün kala AK Parti'nin İstanbul'daki mitinglerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere iki gün kala AK Parti'nin İstanbul'daki mitinglerinde konuştu. Erdoğan, 'Ayasofya'yı müzeden isim olarak camiye çevireceğiz' dedi…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:56 Kaynak: Youtube

Ayasofya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Darüşşafaka, Bayern Münih'i 92-87 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı Müzeden İsim Olarak Camiye Çevireceğiz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]