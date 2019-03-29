Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden Sonra Tekrar Müzeden İsim Olarak Müzeden Camiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak müzeden camiye çevireceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sultanbeyli'de yaptığı konuşmasında;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak müzeden camiye çevireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap etti



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sultanbeyli'de yaptığı konuşmasında; "Ayasofya'yı Seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak müzeden camiye çevireceğiz"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sultanbeyli'de düzenlenen mitinge katılarak burada halka seslendi. Düzenlenen mitinge AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.Sultanbeyi'nin Anadolu'nun özeti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Pazar günkü seçimleri intikam aracı haline getirmenin peşinde Neyin intikamını alacak. Hizmetlerimizin intikamını mı alacak. Yaptığımız esrelerin mi intikamını alacaklar. Dış politikası onurlu, coğrafyamızda yüzlerce miyon kardeşimizin umudu olmuş bir ülkenin ekonomimizi yükseltmiş olmamızın intikamını mı alacaklar. Bay Kemal'de istiyor bunu Bayan Meral de, Diğer tarafta Netanyahu da istiyor. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bölücü terör örgütünü sınırlarımız içinde kafasını ezdik. Sınırlarımız dışında da devam ediyoruz. Üst kadrodan bir ekibi imha ettik. Fırat'ın doğusundaki tezgahı da milletimizin birliğine gözüne dikenlerin başına geçireceğiz. FETÖ'de bizden intikam almak istiyor. Hepsinin darmadağan ettik. Son umutları Pazar günkü seçim. Bu seçimden size baba çıkmaz" dedi." Türkiye olmazsa Kudüs'ü Golan tepelerini gasp edeceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyorlar "diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 bin 500 km ödeten birileri Ayasofya'yı ele almak istiyorlar. Çok sabrettik. Geçenlerde açıkladım. Kısa bir süre önce Ayasofya Camiden müzeye çevrilmişti. Seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak müzeden camiye çevireceğiz.Bazı planlarımız var bu planları da uygulamaya koyacağız. Ayasofya'da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir defa çıkar. Golan Tepeleri,Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsin ki o planların üzerinde bir başka plan var. O hesaparın üstündeki hesap galip gelecektir. Amerika bize hala FETÖ'yü vermiyor. Her görüşmede söylüyoruz" dedi.

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