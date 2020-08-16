Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda (3)

ARTVİN HAVALİMANI'NDA İNCELEMECumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından, Türkiye'nin deniz dolgusuna...

ARTVİN HAVALİMANI'NDA İNCELEME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaları da denetleyerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle havalimanı şantiyesinden ayrılarak, son 1 haftada Rize ve Trabzon'da sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeleri havadan inceledi. Helikopterle Trabzon Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ana' uçağıyla, kentten ayrıldı.



Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:01

Kaynak: DHA

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