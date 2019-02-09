Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a Geldi

AYDIN (İHA) – 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısında halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'a geldi.

AYDIN (İHA) – 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısında halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'a geldi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ın ardından ikinci mitingini Aydın'da gerçekleştirecek. İstanbul'daki inceleme ve ziyaretlerinin ardından havayoluyla İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Aydın Adnan Menderes Stadyumuna iniş yaptı.



Buradan otobüsle mitingin yapılacağı Atatürk Kent Meydanı'na hareket eden Erdoğan, güzergah boyunca vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın halkla buluşacağı alanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, alan ve çevresinden çevre illerden takviye gelen personelle birlikte yaklaşık 3 bin polis görev yapıyor. - AYDIN

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