Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı Efelere, Maraşlı Edelere, Karadenizli Uşaklara, Erzurumlu Dadaşlara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir."

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