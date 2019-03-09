Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı Efelere, Maraşlı Edelere, Karadenizli Uşaklara, Erzurumlu Dadaşlara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı Efelere, Maraşlı Edelere, Karadenizli Uşaklara, Erzurumlu Dadaşlara...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Politika
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