Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı Efelere, Maraşlı Edelere, Karadenizli Uşaklara, Erzurumlu Dadaşlara...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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