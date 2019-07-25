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Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'de yemin törenine katıldı

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'de yemin törenine katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve mahkeme üyeleri tarafından karşılandı. Erdoğan, salonda CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Yargı başkan ve üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
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