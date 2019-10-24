Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk."
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