Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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