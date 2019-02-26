Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrılanlar Oldu, İsim Vermeye Filan Gerek Yok. Bir Daha Onlarla Beraber Yol...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrılanlar oldu, isim vermeye filan gerek yok. Bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ayrılanlar oldu, isim vermeye filan gerek yok. Bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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