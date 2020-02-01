Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. - İSTANBUL
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