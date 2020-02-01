Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Topaloğlu, Ayşe Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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