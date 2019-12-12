Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. "
Son Dakika Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak Burhan Kuzu'dan çok konuşulacak çıkış: Tayyip Bey bana izin vermedi Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak