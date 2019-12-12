Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. "

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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