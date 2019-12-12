Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim...

6 saat önce

Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Salonun iç/genel planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:15 Kaynak: AA
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