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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim...
6 saat önce
Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:15 Kaynak: AA
Salonun iç/genel planı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)
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