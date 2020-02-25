Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere yerel saat ile 13.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov karşıladı.


Başkent Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak. Konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. - BAKÜ

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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