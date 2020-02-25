Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etti.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye gitti.

Erdoğan, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılacak.

Konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Temaslar kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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