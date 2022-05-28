Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

28.05.2022 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
YORUMLAR
500
'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği piyanoyla beste yapıyor 'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği piyanoyla beste yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti GÜNDEM / 28 Mayıs 2022 GÜNDEM / 28 Mayıs 2022
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement