Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu, soruları cevapladı.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'nı bugün Bakü'de yapacaklarını belirten Erdoğan, Azerbaycan'ı son olarak 15 Ekim'de Türk Konseyi Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğini anımsattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni için 30 Kasım'da Türkiye'de ağırladığını hatırlatan Erdoğan, Aliyev ile farklı vesilelerle telefonla görüştüğünü, istişarelerde bulunduğunu ifade etti.

Azerbaycan'da seçimlerin gerçekleştirildiğini, bu ziyarette bütün bunları da değerlendirme imkanı bulacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey ziyaret yoğunluğu, stratejik ortağımız Azerbaycan'ın münasebetlerimizin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Bugüne kadarki konsey toplantılarında aldığımız kararlarla TANAP ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi gibi stratejik projeleri hayata geçirdik. Azerbaycan ile 2019 yılında ticaretimiz, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarak 4,4 milyar doları buldu. Ancak halen 2015 yılında yakaladığımız 5 milyar dolar seviyesinin gerisindeyiz. İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bugünkü konsey toplantısı vesilesiyle Tercihli Ticaret Anlaşması'nı imzalayarak bu hedef doğrultusunda tarihi bir adım atacağız. Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarına baktığımız zaman 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının ise bu yıl sonunda 20 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyoruz."

Erdoğan, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Azerbaycan'da 14,2 milyar dolar değerinde 414 proje üstlendiklerini dile getirdi.

Azerbaycan'ın imar ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerine dikkati çeken Erdoğan, "Savunma sanayi alanında iş birliğimiz günden güne Azerbaycan ile artıyor. Rahmetli Haydar Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' sözleriyle tanımladığı ikili münasebetlerimizi inşallah yeni anlaşmalarla her alanda güçlendireceğiz. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İdlib ve Libya

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığınız görüşme sonrasında sahada değişiklikler oldu mu? Siz önümüzdeki günlerde ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin ile üst düzeyde ben görüşüyorum, gerekse aynı şekilde dışişleri, savunma bakanlarımız, istihbarat, içişleri bakanına varıncaya kadar onların görüşmeleri oluyor. Bir de bu işin tabii Libya ayağı var. Libya ayağında da yine aynı şekilde Rusya ile görüşmelerimiz var. Malum orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bu gayri meşru kişiliğin yanında Abu Dabi yönetimi yer alıyor. Bütün parasal kaynaklar orada. Tabii maalesef Rusya'nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var. Sayısal olarak 2 bin 500 kişilik bir kuvvet. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu şu anda biliyoruz. Bunun dışında yine Hafter'e Sudan'dan, değişik yerlerden ayrıca destekler var. Bu destekler 10 binin üzerinde. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz. Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var, bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz.

Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz. Şu anda bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız?"

Erdoğan, şu anda 3,5-4 milyon Suriyelinin Türkiye'de olduğunu, bu konuda hiçbir ülkenin, batı dünyasının duyarlılık göstermediğini vurguladı.

İnsani, vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alarak bu değerlendirmeleri yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bunları çok açık, net paylaştığını, Moskova'daki görüşmelerde arkadaşlarının paylaştığını, buna devam edeceklerini kaydetti.

(Sürecek)