Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. - BAKÜ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı

Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz