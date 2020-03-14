Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.

KARGO HARİÇ TÜM ULAŞIM DURDURULDU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

TÜRKİYE'NİN ULAŞIMI DURDURDUĞU ÜLKE SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Kararla birlikte Türkiye'nin ulaşımı durdurduğu ülke sayısı 15'e yükseldi. Korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'le 3 Şubat, İran'la 23 Şubat, Irak, İtalya ve Güney Kore ile de 29 Şubat'tan itibaren uçuşları yasakladı. İran'la tüm kara ve demir yolu geçişleri de durdurulurken, İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığı Gürcistan'a kaydırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması kararı alındı. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.

AZERBAYCAN'DA 19 VAKA GÖRÜLDÜ

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Azerbaycan'da bu zamana kadar toplam 19 vaka görüldü. Ülkede koronavirüse yakalanan 19 kişiden 3 kişi iyileşirken bir kişi de yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle 5 vakanın görüldüğü Türkiye'de ise herhangi bir ölüm yaşanmadı.

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