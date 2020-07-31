Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Tarık ve Türkmenistan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Tarık ve Türkmenistan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:05
Kaynak: AA
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