Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi

Çekya'da tarihi anlar! Paşinyan mutlu görünse de Aliyev pek hoşnut değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel anlar ise kameralara yansıdı.

İşte ikilinin buluşmasından kareler;

Paşinyan parlamento konuşmasında Türkiye ile Prag'da görüşmesine ilişkin konuşmuştu, Paşinyan ''Türkiye Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme planlanıyor. Bunun olasılığı ile ilgili daha önce bildirmiştik. Başka hiçbir şey değişmezse, bunlar esasen genel barış gündemi tartışmasına uyan ana toplantılar olacak" açıklamalarında bulunurken Erdoğan da, Prag'da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.