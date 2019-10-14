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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Expo Cafe'de verilen akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı yemekte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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