Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
46 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi dolayısıyla verilen resepsiyona iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi dolayısıyla verilen resepsiyona iştirak etti.
Zirveye katılan liderler toplantının ardından birlikte resepsiyona geçti.
Fairmont Otel'deki resepsiyon basına kapalı gerçekleşti.
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dergiye kapak oldu İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak