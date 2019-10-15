Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi dolayısıyla verilen resepsiyona iştirak etti.

Zirveye katılan liderler toplantının ardından birlikte resepsiyona geçti.

Fairmont Otel'deki resepsiyon basına kapalı gerçekleşti.