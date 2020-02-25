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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
6 saat önce
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.
Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyupov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından karşılandı.
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