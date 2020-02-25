Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

6 saat önce

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da, System.String[]

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.

Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyupov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından karşılandı.


Azerbaycan, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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