Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı

13.06.2023 00:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelen Erdoğan, yemek sonrası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını farklı bir şekilde okuması üzerine ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ TÜRKÜSÜNÜ FARKLI OKUDU

Yemek sonrası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eseri seslendirdi. Türkünün son bölümündeki "Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız, Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" mısralarını, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diye okuyan Azerin büyük beğeni topladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYAKTA ALKIŞLADI

Bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalktı ve Azerin'i alkışladı. Hemen ardından Aliyev de ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

YORUMLAR
500

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi
00:43 Sinirden küplere bindi! "Icardi'den Murat Sancak'a ne" diyen Dursun Özbek'ten sert açıklamalar
00:28 Kanye West, 46. yaş gününe böyle girdi
00:24 Yeni yaşını kutlayan Kanye West'in konukları partide çıplak kadın üzerinde sushi yedi
00:17 Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı
00:13 Şarkının sözlerini değiştirip okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı
00:06 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı
00:02 Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
00:00 Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı
23:55 Ana haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 01:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement