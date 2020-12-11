Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçesi tasarısına ilişkin, "Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"ABD CAATSA yaptırımlarını uygulamayı planlıyor, Avrupa Birliği'nden de yaptırım kararları var. Bu tehdit dilinin altında yatan nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, bir NATO üyesi ülke olan Türkiye'nin NATO'nun ilk 5'i içerisinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanları Trump ve Obama döneminde her zaman iftiharla "Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz" denildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum." diye konuştu.

Donald Trump döneminde Amerika ile iletişimin sıkıntılı olmadığını, aksine birçok konuda çok daha olumlu adımlar atıldığını belirten Erdoğan, eski Başkan Barack Obama ile de 8 yıl çalıştığını ve Obama'nın, "Benim dünyadaki ilk 5 dostum arasında en önemlilerinden bir tanesi Erdoğan'dır." dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye'ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Kaldı ki Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şimdi böyle bir şey, dünyada siyasiler arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki Amerika'da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera', sabredeceğiz ve göreceğiz."

"Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat"

Erdoğan, "FETÖ tarafından dinlendiği bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o dönem kendisini dinleyenlerden şikayetçi olmazken şimdi dinlendiğini iddia etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey varsa, eğer sen de ciddiysen, yapman gereken ne? Bunu bu şekilde medya önünde seslendirmek değil, bu işin mercisi yargıdır. Belgeyle, bilgiyle bunu yargıya bildirirsin. Ama diyorum ya bu daha hala siyaseti öğrenemedi, bilmiyor bu işi. Tek bildiği bir şey var, akşam yalan, sabah yalan, iftira iftira... Başka bir şey bilmiyor. Burada da iftirada bulunuyor. Hadi git yargıya. Yargıya anlat bunu. Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır. Nitekim Bakanım da bunu gayet güzel bir şekilde söyledi. Olay bu."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerindeki konuşması bütün siyasi çevreler tarafından '2023'te aday olacağının sinyali' olarak yorumlandı. Olmalı mı? Olacak mı?" sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya, 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." dedi.

"Sıfır atık projesi ülkemiz için çok büyük getiriler ortaya koydu"

Erdoğan, "2018'de il başkanları toplantısında 'Sıfır Atık Vakfı kuracağız' demiştiniz. Şimdi Çevre Ajansı adında Bakanlık bünyesinde kuruluyor. Hayaliniz gerçek oluyor. Bu adımlar, Hanımefendinin de himayesine aldığı "sıfır atık" sisteminin çalışmasına yardımcı olur mu?" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben eşimin elinden, adımları atılmış böyle güzel bir işi alamam. O, onun hakkıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine o işi kendisinin de vakıf namı altında, ajansla da bütünleşerek yürütebileceğine inanıyorum. Çünkü o işi gerçekten çok seviyor, adeta kendini o işe adamış vaziyette. Tabii orada bize de ne düşerse eşime ve bu konuda görev alacak olan tüm arkadaşlara inşallah yardımcı oluruz. Çünkü bu kısa sürede bunun getirilerini gördük. Gerçekten ülkemiz için bu sıfır atık projesi çok büyük getiriler ortaya koydu. Hele hele böyle bir kurumsallaşmada çok daha önemli getirisi olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması ile ilgili 2015'te Paris'teyken müzakerelerde sizin Türkiye adına birtakım talepleriniz olmuştu ve yerine getirileceği taahhüdü verilmişti ama hala yerine getirilmedi. Son G20 Zirvesi'nde de siz bu konuda şerh düştünüz. Müzakereler devam ediyor mu? Anlaşmayı Meclis'ten geçirmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine, bu konuyla ilgili eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, "Gelişmekte olan ülkeler statüsünde size yapılması gereken destekleri yapacağız." şeklinde verdikleri sözü tutmadıklarını belirtti.

Bunun üzerine konuyla ilgili yapılan her toplantıda, "Sözünüzü tutmadınız. Sözünüzü tutmadığınız için ben buna imza atmam. Ama sözünüzü tutar da Türkiye'ye yapılması gereken desteği yaparsanız, o zaman imzayı atarım." dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Suudi Arabistan'daki G20 toplantısında yine bunu yerine getiremediler. Hep bize dayatma yapmaya çalışıyorlar. İşte 'Bu 20'de 20 çıksın. Bunu başaralım' diyorlar. Dedim ki 'Yani kusura bakmayın, 20'de 20 çıkacaksa, 20'de 20'nin vereceği onayla bunun çıkması lazım. Siz bu onayı vermiyorsunuz, bizi köşeye sıkıştırıp 'gel işte buna evet' de ve 'Riyad G20 toplantısı başarılı bir şekilde sonuçlandı desinler' diyorsunuz. Hayır. O zaman ne olacak? İşte Paris'teki toplantıda, 'orada şöyle olur, böyle olur vesaire.' Ne oldu? Bizim imzamız olmadan 19'la bu çıkmış oldu. Şimdi Londra'da yapılacak toplantıda bu konu yine önümüze gelecek. Tabii biz orada şerhimizi en geniş manada ortaya koyacağız. Çünkü bizi gelişmiş ülkeler statüsünde tuzağa düşürmek istiyorlar. Olay bu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir soru üzerine de "Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Devam ediyor. Büyük ihtimalle bütçeden sonra herhalde çıkar." diye konuştu.

(Sürecek)