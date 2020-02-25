Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Karşılama töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Karşılama töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Karşılama töreni

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Karşılama töreni

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:33 Kaynak: AA
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