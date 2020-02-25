Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Karşılama töreni - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Karşılama töreni
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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