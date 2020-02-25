Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan heyeti, İlham Aliyev'e ise Türk heyeti tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Aliyev'le ikili görüşmeye geçti. Erdoğan'a Bakü temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

(Kamil Nadirli/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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