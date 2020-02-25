Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

6 saat önce

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı, System.String[]

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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