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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
6 saat önce
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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