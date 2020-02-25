Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandıAzerbaycan, (DHA) ? Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham...
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Azerbaycan, (DHA) ? Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
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