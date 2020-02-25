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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
6 saat önce
Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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