Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.
Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine iştirak ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Azerbaycan'dan ayrıldı.
(İHA)
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