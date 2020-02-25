Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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