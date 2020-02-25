Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)
Son Dakika Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı