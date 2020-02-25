Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu."

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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