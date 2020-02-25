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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu."
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu."
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