Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle yad etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle andı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Qarabağ Az?rbaycandır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.