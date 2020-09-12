Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kabul etti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.