Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu (1)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu (1)

Cumhurbaşkanı erdoğan azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu (1)

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı erdoğan azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Münbiç ile ilgili olarak, "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız."

dedi.

Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası ile ilgili soruya Erdoğan, "Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar." şeklinde cevap verdi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın açıklamaları


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
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