Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu (1)

Erdoğan, Münbiç ile ilgili olarak, "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız."

dedi.

Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası ile ilgili soruya Erdoğan, "Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar." şeklinde cevap verdi.

- İstanbul