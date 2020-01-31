Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü

26 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nin ardından, Elazığ'da UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik'le telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından, "Çarpmayan kalp olur mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" notuyla paylaştı.

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azize Çelik ile görüşmesi

Haber: ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]