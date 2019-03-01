Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aziziye Kışlası, Millet Bahçesi Olarak Siz Ardahanlı Kardeşlerime Hizmet...
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Ardahan
'da düzenlediği mitinge katıldı. (5)
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgemize son 17 yılda 290 katrilyon liralık yatırım yaptık"
"Son 17 yılda Ardahan'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 6 katrilyon"
"Diğer illerimize açtığımız Millet Bahçelerinden birini de Ardahan'a yapıyoruz. Valiliğimiz kanalıyla şehrimize 70 dönüm büyüklüğünde muhteşem bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Aziziye
Kışlasındaki sorunlar çözüldü. Artık orası Millet Bahçesi
olarak siz Ardahanlı kardeşlerime hizmet verecek"
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:10 Kaynak: AA
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