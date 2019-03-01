Cumhurbaşkanı Erdoğan Babaocağı Güneysu'da
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin mitinginin ardından geçtiği sahil ilçesi Arhavi'den helikopterle baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Artvin
mitinginin ardından geçtiği sahil ilçesi Arhavi
'den helikopterle baba ocağı Rize
'nin Güneysu
ilçesine geldi. 20.30 sıralarında helikopterle Güneysu İlçe Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, buradan partisine ait otobüsle ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde hemşehrileri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada otobüs içerisinde kısa bir konuşma yaparak, "Güneysu'da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart'ta da Güneysu'da bu rekoru kırmaya hazır mıyız?" diyerek hemşehrilerinden yeni bir rekor beklediğini söyledi. Erdoğan, yarın Rize ve Trabzon
'da mitingleri olduğunu, yarın akşam Trabzon dönüşü tekrar Güneysu'ya geleceğini, ardından Pazar günü Rize'den ayrılarak gün boyu Ordu
ve Samsun
'da olacağını belirtti. Bazı vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Merkez
Mahallesi'ndeki evine geçti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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