Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de

17.05.2022 18:36

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de

ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de

YORUMLAR
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Çay Üreticileri, Yaş Çay Fiyatına Tepki Gösterdi: 'Zaten 500 Kilo Çay Kesiyorum. Çay Üreticileri, Yaş Çay Fiyatına Tepki Gösterdi: 'Zaten 500 Kilo Çay Kesiyorum. Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de - Son Dakika


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