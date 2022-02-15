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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

15.02.2022 15:01

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, El Maktum, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü - Son Dakika


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