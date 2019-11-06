Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir törende yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Şam İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.
Erdoğan bu bilgiyi "ABD, Bağdadi'yi tünelde imha etti. İlk kez açıklıyorum, biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye'de yakaladık. Şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:58
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