Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir törende yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Şam İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.


Erdoğan bu bilgiyi "ABD, Bağdadi'yi tünelde imha etti. İlk kez açıklıyorum, biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini ve eniştesini de Suriye'de yakaladık. Şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:58 
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