Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52 
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