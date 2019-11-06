Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini, kız kardeşini ve eniştesini yakaladık
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen eski Irak Suriye İslam Devleti lideri Ebubekir el Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve eniştesinin de yakalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52
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