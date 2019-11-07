Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var."
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var." - ANKARA
Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu TBMM'de yeni dönemin ilk mesaisi yoğun geçti! Rakamlarla Meclis performansı Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı