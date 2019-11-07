Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var."

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmamış çocuğu da var." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu TBMM'de yeni dönemin ilk mesaisi yoğun geçti! Rakamlarla Meclis performansı Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı

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